Tempête Goretti. Jusqu’à 150 km/h attendus sur le littoral : la Seine-Maritime renforce les mesures de sécurité

La tempête Goretti s’annonce particulièrement violente en Seine-Maritime. Des rafales extrêmes sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un risque de passage en vigilance rouge. Le préfet déclenche une série de mesures exceptionnelles et appelle la population à la plus grande prudence.



Selon les dernières prévisions de Météo-France, la tempête Goretti va frapper de plein fouet la Normandie. En Seine-Maritime, les vents pourraient atteindre 90 à 110 km/h dans les terres, 120 à 130 km/h sur le littoral, et jusqu’à 150 km/h sur les caps exposés au cours de la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 janvier. Cet épisode venteux intense pourrait se prolonger jusqu’au début de la matinée de vendredi.



Face à la dégradation rapide des conditions météorologiques et à la possibilité d’un classement en vigilance rouge, le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’activation du centre opérationnel départemental. Les services de secours sont placés en alerte maximale et les maires du département ont été informés.

Ponts fermés et transports scolaires suspendus Plusieurs décisions immédiates ont été prises pour limiter les risques :



- Renvoi anticipé de tous les internes dans les établissements scolaires dès cet après-midi,

- Suspension des transports scolaires pour toute la journée du vendredi 9 janvier,

- Fermeture à partir de 22 heures des ponts de Tancarville, de Brotonne et de Normandie . Leur réouverture sera réévaluée vendredi matin en fonction de l’évolution de la tempête.

Consignes de sécurité : rester confinés et limiter les déplacements d’éviter toute promenade sur le littoral ou en forêt dès la fin d’après-midi,

de reporter les déplacements et de rester confinés dans un lieu sûr durant la nuit,

de ranger ou fixer les objets susceptibles d’être emportés par le vent,

de ne jamais intervenir sur une toiture et de ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol,

de rester informés via les canaux officiels, notamment le compte @Prefet76 et le site de la préfecture. En cas de coupure des télécommunications, les personnes confrontées à une situation d’urgence sont invitées à se rendre directement au centre de secours le plus proche, où un sapeur-pompier assurera l’accueil.

L’évolution de la situation est à suivre en temps réel sur le site de vigilance de Météo-France et sur les canaux officiels de la préfecture de la Seine-Maritime.

Le préfet appelle les habitants à adopter un comportement de prudence maximale. Il est notamment recommandé :En cas de coupure des télécommunications, les personnes confrontées à une situation d’urgence sont invitées à se rendre directement au centre de secours le plus proche, où un sapeur-pompier assurera l’accueil.L’évolution de la situation est à suivre en temps réel sur le site de vigilance de Météo-France et sur les canaux officiels de la préfecture de la Seine-Maritime.

Dans l’Eure, Météo-France a placé le département en vigilance jaune de 18h à 22h, puis en vigilance orange de 22h à 8h, période jugée la plus critique.



Conséquence directe de cet épisode venteux, SNCF a annoncé la suppression de l’ensemble des trains sur les lignes normandes à partir de 22h. La reprise du trafic est envisagée de manière progressive au cours de la journée de vendredi, sous réserve de l’évolution des conditions météo.

Les autres infos du jour Tempête Goretti : des rafales de vent de plus de 110 km/h en Seine-Maritime et dans l'Eure

Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026