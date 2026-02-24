Le Havre : feu dans un local du gymnase Jean-Maridor, 27 pompiers sur place

Un important dispositif a été déployé par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) suite à un départ de feu lundi vers 16h30 dans le gymnase Maridor, au Havre. L'incendie s’est déclaré dans un local d’environ 50 m².
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté un foyer actif dans la pièce technique du bâtiment. Le sinistre a été rapidement circonscrit grâce à une lance, avant toute propagation aux autres espaces du gymnase.
Au total, 27 sapeurs-pompiers avec 8 engins ont été mobilisés. Aucun blessé n’est à déplorer et les occupants avaient quitté les lieux avant l’arrivée des secours.
Les pompiers ont procédé aux opérations de ventilation et de sécurisation des locaux afin de dissiper les fumées et vérifier l’absence de reprise du feu.
