Évacuation médicale en mer au large de Fécamp : un passager héliporté vers un hôpital

Le passager malade a été hélitreuillé à bord d'un hélicoptèrede la flotille 35 de la Marine nation ale et transporté vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer - Illustration ©Nicolas Fernandez/Marine Nationale/Défense
Un navire à passagers a sollicité une aide médicale alors qu’il se trouvait au large de Fécamp (Seine-Maritime), ce dimanche 22 février, en fin de journée. Une conférence téléphonique a été immédiatement organisée entre le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse et l’équipage afin d’évaluer la situation.
Treuillage en pleine mer
Le CROSS Gris-Nez a déclenché alors l’hélicoptère Dauphin de la Flottille 35F, basé au Touquet. À bord, une équipe médicale du SMUR maritime de Boulogne-sur-Mer a été mobilisée pour intervenir au plus vite, relate la préfecture maritime dans un communiqué.
Le malade e a été hélitreuillé depuis le navire dans des conditions maritimes opérationnelles puis transporté jusqu’à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, où il a été pris en charge dès son arrivée.
