Un roulottier fortement alcoolisé arrêté à Rouen grâce au signalement d'un témoin

L’individu, âgé de 45 ans et sans domicile fixe, présentait un état d’ivresse manifeste. Le dépistage révèle un taux d'un peu plus de 2 g/l dans le sang. Son attitude s'est dégradée lors de sa prise en charge pour être conduit à l'hôtel de police : il aurait insulté un passant qui "tentait de lui parler" et lui aurait craché dessus à deux reprises, relate une source policière.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, avant d'être présenté dans la nuit à un officier de police judiciaire. La propriétaire du véhicule, une femme de 48 ans domiciliée dans l’Eure, a été informée des faits. Elle devait venir plus tard pour déposer plainte.