Un roulottier fortement alcoolisé arrêté à Rouen grâce au signalement d'un témoin

Le quadragénaire a d'abord fait un passage par la cellule de dégrisement avant de pouvoir être auditionné sur les faits reprochés - Illustration
Peu avant 22h30, samedi, un passant prend con,tacte avec une patrouille de l’unité cynophile pour signaler avoir aperçu un homme en train de sortir d’un véhicule, dont une vitre est cassée. Le témoin, 21 ans, venait de quitter un établissement de nuit lorsqu’il a surpris l’individu s’éloignant de la 208, custode arrière brisée.
Grâce au signalement détaillé fourni sur place, les policiers sont parvenus à localiser rapidement le suspect à proximité. Dix minutes plus tard, ils l’interpellaient. L’homme portait un sac contenant un mini-compresseur automobile encore emballé, un blouson, ainsi qu’un parapluie muni d’une pointe métallique susceptible d’avoir servi à briser la vitre.
Plus de 2 g d'alcool dans le sang
L’individu, âgé de 45 ans et sans domicile fixe, présentait un état d’ivresse manifeste. Le dépistage révèle un taux d'un peu plus de 2 g/l dans le sang. Son attitude s'est dégradée lors de sa prise en charge pour être conduit à l'hôtel de police : il aurait insulté un passant qui "tentait de lui parler" et lui aurait craché dessus à deux reprises, relate une source policière.
Le mis en cause a été placé en garde à vue, avant d'être présenté dans la nuit à un officier de police judiciaire. La propriétaire du véhicule, une femme de 48 ans domiciliée dans l’Eure, a été informée des faits. Elle devait venir plus tard pour déposer plainte.
