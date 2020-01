Chuchotements et bruits de pesée derrière sa porte : deux cambrioleurs interpellés aux Mureaux (Yvelines)

Les auteurs d’une tentative de vol par effraction ont été interpellés par la police mardi 14 janvier, dans la soirée, aux Mureaux (Yvelines).



Peu avant 20h30, l’attention d’un habitant de la rue Carnot a été attirée par des bruits suspects derrière sa porte d’entrée. En prêtant l’oreille, il a entendu des chuchotements et un bruit de pesée. Il a fait immédiatement appel à police secours via le « 17 ».



L’intervention rapide des policiers des Mureaux a permis d’interpeller deux suspects, âgés de 16 et 21 ans, à proximité du pavillon. L’un d’eux était en possession d’un pied de biche qui a été confisqué pour les besoins de l’enquête.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.