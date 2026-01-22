 >
Connectez-vous S'inscrire

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime


Les policiers du Havre et de Rouen, en Seine-Maritime, ont eu une activité particulièrement chargée cette nuit de mercred à jeudi. Quatre interpellations ont été réalisées, pour alcoolémie, stupéfiants, port d’arme et recel de véhicule volé.



Jeudi 22 Janvier 2026 - 11:31


Contrôle de police inopiné : un grand classique de la nuit - Illustration DGPN
Contrôle de police inopiné : un grand classique de la nuit - Illustration DGPN
Les policiers du Havre ont d’abord intercepté une conductrice de scooter de 26 ans, repérée boulevard François-1er alors qu’elle klaxonnait de manière intempestive et sans raison. Arrêtée rue de l’Alma, elle présentait des signes d’alcoolisation. Un dépistage a affiché un taux de  0,75 mg d’alcool/l d’air expiré, soit 1,50 g dans le sang. Son permis a été retenu sur-le-champ.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, la BAC (brigade anticriminalité) de Rouen a interpellé un mineur de 17 ans au volant d’une Renault Clio signalée volée la veille. Le véhicule, moteur tournant, avait été repéré rue Paul-Verlaine.
Le jeune conducteur, non titulaire du permis, a été arrêté alors qu’il tentait de reprendre la voiture. Il a affirmé que le véhicule aurait été acheté par un membre de sa famille sur un site de petites annonces. La Clio a été emmenée en fourrière et l'adolescent présenté à l’officier de police judiciaire de permanence.

Alcool, drogue et arme prohibée

Un peu plus tard, au Havre, les policiers ont contrôlé un homme de 34 ans, domicilié à Terres-de-Caux, surpris en train de manipuler du cannabis. Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert dans ses poches un couteau pliant, arme prohibée puisque classée en catégorie D .
Le trentenaire a par ailleurs été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 0,71 mg par litre d'air expiré. Il a été placé en garde à vue. 

Enfin, vers 5h05, un Havrais de 44 ans a été interpellé pour conduite sous l'emprise de stupéfiants aggravée par l’alcool. Le dépistage a révélé 0,46 mg/l par litre d'air expiré, seuil délictuel. Le contrevenant a été placé en garde à vue.




Mots clés : alcool, contrôles, enquête, faits divers, Le Havre, police, Rouen, Seine-Maritime, stupéfiants




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

22/01/2026

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026

Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon

20/01/2026

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026

Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

19/01/2026

Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

19/01/2026

400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

19/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen