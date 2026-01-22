Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

Les policiers du Havre ont d’abord intercepté une conductrice de scooter de 26 ans, repérée boulevard François-1er alors qu’elle klaxonnait de manière intempestive et sans raison. Arrêtée rue de l’Alma, elle présentait des signes d’alcoolisation. Un dépistage a affiché un taux de 0,75 mg d’alcool/l d’air expiré, soit 1,50 g dans le sang. Son permis a été retenu sur-le-champ.



À Saint-Étienne-du-Rouvray, la BAC (brigade anticriminalité) de Rouen a interpellé un mineur de 17 ans au volant d’une Renault Clio signalée volée la veille. Le véhicule, moteur tournant, avait été repéré rue Paul-Verlaine.

Le jeune conducteur, non titulaire du permis, a été arrêté alors qu’il tentait de reprendre la voiture. Il a affirmé que le véhicule aurait été acheté par un membre de sa famille sur un site de petites annonces. La Clio a été emmenée en fourrière et l'adolescent présenté à l’officier de police judiciaire de permanence.