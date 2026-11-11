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Accident de plongée au large de Ouistreham : une personne héliportée vers l’hôpital de Cherbourg

Un hélicoptère de la Marine nationale a été engagé pour assurer le transport de la victime vers l’hôpital de Cherbourg - illustration Marine nationale



Une personne blessée après une plongée au large de Ouistreham, dans le Calvados a été évacuée vers l’hôpital de Cherbourg, ce mercredi 11 novembre.


Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 à 21:25 Mis à jour : 11/11 - 23:41


Accident de plongée au large de Ouistreham : une personne héliportée vers l’hôpital de Cherbourg
Une opération de secours a mobilisé l’hélicoptère H160 de la Marine nationale au large de Ouistreham. Prévenu en début d’après-midi, le CROSS Jobourg a mis en relation l’équipage du bateau de plongée avec un médecin du service de coordination médicale maritime du Havre pour évaluer la situation.

À l’issue de cet échange, une évacuation par hélicoptère a été préconisée. Basé à Maupertus, dans la Manche, l’appareil a embarqué une équipe médicale du service de santé des armées avant de rejoindre le secteur de Ouistreham.

Les marins-pompiers prennent le relais à Cherbourg

La victime a été transportée par les airs jusqu’à la base navale de Cherbourg. Les marins-pompiers l’ont ensuite conduite au centre hospitalier public du Cotentin, où elle a été prise en charge. La nature et la gravité de ses blessures n’ont pas été précisées.

SAVOIR. Les secours en mer
En cas d’urgence en mer, composez le 196 par téléphone ou utilisez le canal 16 de la VHF.
 


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