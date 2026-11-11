Accident de plongée au large de Ouistreham : une personne héliportée vers l’hôpital de Cherbourg

Un hélicoptère de la Marine nationale a été engagé pour assurer le transport de la victime vers l’hôpital de Cherbourg - illustration Marine nationale

Une personne blessée après une plongée au large de Ouistreham, dans le Calvados a été évacuée vers l’hôpital de Cherbourg, ce mercredi 11 novembre.

Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 à 21:25 Mis à jour : 11/11 - 23:41