Eure : un homme de 19 ans grièvement blessé à l’arme blanche à Gravigny, près d'Évreux

Les sapeurs-pompiers d’Évreux sont intervenus samedi 7 novembre, peu avant 21 h 30, rue du Vieux-Moulin à Gravigny (Eure), pour porter secours à un jeune homme blessé par arme blanche. À leur arrivée, la victime, âgée de 19 ans, présentait des blessures dont la gravité a nécessité l'intervention d'une équipe médicale du SMUR.
Le jeune homme a été médicalisé sur place avant son transport vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en Seine-Maritime. Son état a été jugé en urgence absolue par les secours.
Le jeune homme a été médicalisé sur place avant son transport vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en Seine-Maritime. Son état a été jugé en urgence absolue par les secours.
Les circonstances restent à éclaircir
Les services de police se sont rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations et recueillir les éléments susceptibles d'éclairer les circonstances des faits. Selon notre confrère Paris-Normandie, une dispute aurait éclaté entre deux jeunes sans abri à propos d'une histoire de poisson pané... L'auteur présumé des faits a été placé en garde à vue
À ce stade, les conditions dans lesquelles le jeune homme a été précisément blessé ne sont pas établies. L'enquête devra notamment déterminer l'origine des blessures et le déroulement exact des faits.
À ce stade, les conditions dans lesquelles le jeune homme a été précisément blessé ne sont pas établies. L'enquête devra notamment déterminer l'origine des blessures et le déroulement exact des faits.