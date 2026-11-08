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Eure : un homme de 19 ans grièvement blessé à l’arme blanche à Gravigny, près d'Évreux

La victime, blessée à l'arme blanche dans des circonstances que l'enquête va devoir établir, a été transportée dans un état jugé sérieux vers le CHU de Rouen - Illustration © Adobe Stock



Un jeune homme de 19 ans a été pris en charge en urgence absolue, samedi soir à Gravigny, près d’Évreux. Blessé à l’arme blanche, il a été médicalisé sur place avant son évacuation vers le CHU de Rouen.


Publié le Dimanche 8 Novembre 2026 à 18:21 Mis à jour : 08/11 - 22:49


Eure : un homme de 19 ans grièvement blessé à l’arme blanche à Gravigny, près d'Évreux
Les sapeurs-pompiers d’Évreux sont intervenus samedi 7 novembre, peu avant 21 h 30, rue du Vieux-Moulin à Gravigny (Eure), pour porter secours à un jeune homme blessé par arme blanche. À leur arrivée, la victime, âgée de 19 ans, présentait des blessures dont la gravité a nécessité l'intervention d'une équipe médicale du SMUR.

Le jeune homme a été médicalisé sur place avant son transport vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en Seine-Maritime. Son état a été jugé en urgence absolue par les secours.

Les circonstances restent à éclaircir

Les services de police se sont rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations et recueillir les éléments susceptibles d'éclairer les circonstances des faits. Selon notre confrère Paris-Normandie, une dispute aurait éclaté entre deux jeunes sans abri à propos d'une histoire de poisson pané... L'auteur présumé des faits a été placé en garde à vue 

À ce stade, les conditions dans lesquelles le jeune homme a été précisément blessé ne sont pas établies. L'enquête devra notamment déterminer l'origine des blessures et le déroulement exact des faits.



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