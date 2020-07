À Versailles (Yvelines), le quartier Jussieu toujours sous tension : 5 nouvelles interpellations hier soir

Alors que le calme était revenu dans le quartier, après les violences de jeudi soir, samedi matin, les policiers municipaux ont découvert plusieurs bouteilles de verre vides, des barres de fer, bâtons en bois, un casque de moto, une pioche et plusieurs pavés aux abords du stade de Jussieu.



Des affrontements s’étaient en effet déroulés jeudi soir dans ce même quartier, lors d’un match de football opposant les équipes de Versailles et Guyancourt sur le stade de Jussieu. Cinq jeunes avaient été blessés et deux autres interpellés lors de ces incidents.