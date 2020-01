À Mantes-la-Jolie, l’auteur de deux agressions sexuelles et de violences sur des policiers en garde à vue

Immédiatement alerté, un équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST) arrive alors sur les lieux et interpelle l’auteur. Ce dernier, âgé de 22 ans, se rebelle et, particulièrement virulent, frappe les policiers, avant d’être amené au sol, neutralisé et menotté. Bilan : cinq policiers blessés (plaie à la tête, doigt cassé, ecchymoses au visage...). Trois d’entre eux ont dû être conduits à l’hôpital pour des soins et examen.



Dans le même temps, une seconde victime se présente au commissariat pour signaler avoir été victime d’une agression sexuelle. La description de l’auteur fournie par la jeune femme de 18 ans, originaire de Porcheville, et le mode opératoire permettent aux enquêteurs de confondre le mis en cause dans ces deux affaires.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour agression sexuelle et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.