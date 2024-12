​Yvelines. Quatre hommes interpellés pour tentative de vol par effraction aux Mureaux

Dans le même temps, deux autres complices, qui s’étaient introduits dans la propriété après avoir escaladé le portail, ont pris la fuite à pied à l’approche des forces de l’ordre. Une brève course-poursuite a permis leur arrestation. Bien qu’aucune effraction n’ait été constatée sur le pavillon, les intentions malveillantes des individus ne faisaient guère de doute.



Les quatre suspects sont des hommes âgés de 19 à 35 ans. Le plus âgé faisait l’objet d’une fiche de recherche et a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Les trois autres interpellés sont domiciliés aux Mureaux.



Une enquête a été ouverte pour éclaircir les faits et déterminer si ces individus sont impliqués dans d’autres affaires similaires.