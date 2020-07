Yvelines : une femme et six enfants conduits à l’hôpital après un incendie à Mantes-la-Ville

Par sécurité, les locataires ont été évacués. Dix d’entre eux, incommodés par les fumées, ont été pris en charge par les secours.



La mère de 32 ans et ses quatre enfants de 10, 8, 4 et 3 ans qui occupaient l’appartement sinistré ont, quant à eux, été transportés à l’hôpital de Mantes ainsi que deux autres enfants de 5 et 6 ans.



La famille va être relogée par la mairie.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l’origine du départ de feu.