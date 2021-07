Yvelines : trois policiers blessés lors de l’interpellation d’un automobiliste à Mantes-la-Jolie

Le contrôle a rapidement dérapé : l’automobiliste s’est rebellé au moment où les gardiens de la paix ont voulu lui passer les menottes.



Pour le neutraliser, l’un des policiers a fait usage d’un pistolet à impulsion électrique en mode contact. Mais à cet instant, dans des circonstances non expliquées, un autre policier a été touché par la décharge électrique.



Les deux autres ont quant à eux été victimes « de dermabrasions et de légères douleurs aux genoux, bras et épaule », confie une source proche de l’enquête.