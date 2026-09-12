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Yvelines : trois cambrioleurs interpellés sur le toit d’un pavillon à Chambourcy


Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 14:58

Bijoux, sacs et pièces : le préjudice est estimé à 15 000 euros après un cambriolage commis vendredi en plein après-midi dans une propriété de Chambourcy, dans les Yvelines.



Le cambriolage a eu lieu dans une des propriétés situées dans le chemin des Alluets à Chambourcy
Le cambriolage a eu lieu dans une des propriétés situées dans le chemin des Alluets à Chambourcy
Absent de son domicile, le propriétaire a prévenu la police municipale qu’un vol par effraction était en cours chez lui, chemin des Alluets, ce vendredi vers 15 h 45. Deux hommes cagoulés avaient été signalés à l’intérieur du pavillon.

La police municipale a aussitôt relayé l’information au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Les policiers intervenus sur place ont interpellé trois suspects qui s'étaient réfugiés sur le toit de l’habitation : deux hommes de 20 ans et un troisième de 19 ans.

Le pavillon entièrement fouillé

D’une superficie annoncée de 800 m², selon une source policière, le pavillon avait été entièrement visité. Des bijoux, des sacs et des pièces ont été dérobés, pour un préjudice estimé à 15 000 euros.
 
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Tags : cambriolage, Chambourcy, enquête, faits divers, police, Yvelines

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