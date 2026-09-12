Yvelines : trois cambrioleurs interpellés sur le toit d’un pavillon à Chambourcy

Absent de son domicile, le propriétaire a prévenu la police municipale qu’un vol par effraction était en cours chez lui, chemin des Alluets, ce vendredi vers 15 h 45. Deux hommes cagoulés avaient été signalés à l’intérieur du pavillon.



La police municipale a aussitôt relayé l’information au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Les policiers intervenus sur place ont interpellé trois suspects qui s'étaient réfugiés sur le toit de l’habitation : deux hommes de 20 ans et un troisième de 19 ans.