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Il voulait une chambre : armé d’un couteau, il menace le personnel d’un hôtel à Coignières


Publié le Mardi 8 Septembre 2026 à 10:58

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé après avoir menacé des employés d’un hôtel, lundi après-midi. Il a été retrouvé et interpellé à la gare de La Verrière.



Illustration © Adobe Stock
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Un individu muni d’un couteau s’est présenté, lundi vers 14 h 15, à l’accueil d’un hôtel de la rue Laennec, à Coignières (Yvelines). Il aurait menacé le personnel afin de se faire ouvrir une chambre.

Le jeune homme a ensuite quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Grâce à son signalement, une patrouille l’a retrouvé peu après à la gare de La Verrière.

Le couteau retrouvé

L’arme a été saisie par les policiers. Le suspect, âgé de 19 ans, a été interpellé pour violences avec arme et conduit au commissariat pour être entendu.


Tags : Coignières, couteau, enquête, faits divers, menace, police, Yvelines

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