Il voulait une chambre : armé d’un couteau, il menace le personnel d’un hôtel à Coignières

Illustration © Adobe Stock
Un individu muni d’un couteau s’est présenté, lundi vers 14 h 15, à l’accueil d’un hôtel de la rue Laennec, à Coignières (Yvelines). Il aurait menacé le personnel afin de se faire ouvrir une chambre.
Le jeune homme a ensuite quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Grâce à son signalement, une patrouille l’a retrouvé peu après à la gare de La Verrière.
Le jeune homme a ensuite quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Grâce à son signalement, une patrouille l’a retrouvé peu après à la gare de La Verrière.
Le couteau retrouvé
L’arme a été saisie par les policiers. Le suspect, âgé de 19 ans, a été interpellé pour violences avec arme et conduit au commissariat pour être entendu.