Il voulait une chambre : armé d’un couteau, il menace le personnel d’un hôtel à Coignières

Publié le Mardi 8 Septembre 2026 à 10:58

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé après avoir menacé des employés d’un hôtel, lundi après-midi. Il a été retrouvé et interpellé à la gare de La Verrière.