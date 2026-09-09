Mantes-la-Jolie : retranché chez lui avec une arme factice, un homme interpellé après l’intervention du Raid

Publié le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:30

Les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif mardi rue des Portes-aux-Saints, à Mantes-la-Jolie. Un homme de 55 ans a été placé en garde à vue.