Mantes-la-Jolie : retranché chez lui avec une arme factice, un homme interpellé après l’intervention du Raid

Un individu manipulant ce qui ressemblait à une arme d’épaule depuis son appartement a été signalé mardi, vers 16 h 50, rue des Portes-aux-Saints à Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Des policiers locaux et départementaux ont été dépêchés sur place. L’homme refusant tout échange avec les forces de l’ordre s’est enfermé dans son logement.
Des policiers locaux et départementaux ont été dépêchés sur place. L’homme refusant tout échange avec les forces de l’ordre s’est enfermé dans son logement.
L’arme était factice
Face à cette situation, l’intervention du Raid, unité d'élite de la Police nationale, a été sollicitée. Le quinquagénaire a finalement été maîtrisé et interpellé.
L’arme découverte s’est révélée factice. Âgé de 55 ans, le suspect a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme. Les circonstances précises de l’affaire restent à établir.
L’arme découverte s’est révélée factice. Âgé de 55 ans, le suspect a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme. Les circonstances précises de l’affaire restent à établir.