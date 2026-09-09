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Mantes-la-Jolie : retranché chez lui avec une arme factice, un homme interpellé après l’intervention du Raid


Publié le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:30

Les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif mardi rue des Portes-aux-Saints, à Mantes-la-Jolie. Un homme de 55 ans a été placé en garde à vue.



Illustration © Adobe Stock
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Un individu manipulant ce qui ressemblait à une arme d’épaule depuis son appartement a été signalé mardi, vers 16 h 50, rue des Portes-aux-Saints à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Des policiers locaux et départementaux ont été dépêchés sur place. L’homme refusant tout échange avec les forces de l’ordre s’est enfermé dans son logement.

L’arme était factice

Face à cette situation, l’intervention du Raid, unité d'élite de la Police nationale,  a été sollicitée. Le quinquagénaire a finalement été maîtrisé et interpellé.

L’arme découverte s’est révélée factice. Âgé de 55 ans, le suspect a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme. Les circonstances précises de l’affaire restent à établir.


Tags : enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, Raid, Yvelines

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