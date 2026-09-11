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Poissy : armé d’un marteau, il asperge un homme de gaz lacrymogène et saccage la voiture d’une personne âgée


Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 09:20

Un homme de 36 ans a été interpellé jeudi à Poissy (Yvelines), après avoir agressé un passant et brisé les vitres du véhicule d’une personne âgée.



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Un homme aidait une personne âgée à vider sa voiture, jeudi vers 12 h 50, avenue Fernand-Lefebvre à Poissy, lorsqu’un inconnu s’est précipité dans leur direction. Il était muni d’un marteau et d’un aérosol lacrymogène.

L’individu a alors sans raison aspergé de gaz le passant venu prêter main-forte à la personne âgée. Il s’en est ensuite pris à la voiture, dont il a brisé les vitres avec son marteau, avant de prendre la fuite à pied. La bonbonne de lacrymogène a été abandonnée sur place.

Interpellé pour violences aggravées

Les policiers se sont lancés à la recherche du mis en cause et l’ont rapidement retrouvé dans les environs. Il a été interpellé sans opposer de résistance.

L’agresseur, âgé de 36 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, a été placé en garde à vue pour violences aggravées. L’homme aspergé de gaz lacrymogène n’a pas été blessé.
 
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Tags : agression, enquête, Poissy, police, violences, Yvelines

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