Poissy : armé d’un marteau, il asperge un homme de gaz lacrymogène et saccage la voiture d’une personne âgée

Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 09:20

Un homme de 36 ans a été interpellé jeudi à Poissy (Yvelines), après avoir agressé un passant et brisé les vitres du véhicule d’une personne âgée.