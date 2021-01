Yvelines : traînée au sol et frappée par les voleurs de son téléphone dans un train

Huit individus ont été entendus par la police des Yvelines dans le cadre d’une affaire de vol avec violences.



Les faits ont été commis samedi vers 16 heures dans un train à destination de Maisons-Laffitte. La victime est une jeune femme de 19 ans, domiciliée a Triel-sur-Seine, qui a été agressée par une bande de jeunes qui n’ont pas hésité à la traîner au sol et à la frapper à coups de pied pour lui dérober son téléphone portable.



La géolocalisation du téléphone a permis aux policiers de retrouver rapidement les agresseurs et de les interpeller, en possession du téléphone volé. Les mis en cause, placés en garde à vue, sont âgés entre 15 et 18 ans et originaires pour six d’entre eux de la Seine-Saint-Denis’, un de l’Oise et un de Charleroi en Belgique.