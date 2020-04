Yvelines : tir de mortier et jet de bouteille sur une voiture de police à La Verrière

En patrouille dans la résidence du Bois de l’Étang à La Verrière (Yvelines) un véhicule de police a été la cible cette nuit vers 1h30 d’un tir de mortier d’artifice et d’un jet de bouteille en verre.



Les projectiles n’ont pas atteint leur véhicule et le ou les auteurs des faits n’ont pas été interpellés.



Depuis plus d’une semaine, les forces de l’ordre sont soumises à une forte pression dans certains quartiers des Yvelines où les violences urbaines sont quasi quotidiennes.