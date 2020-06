Yvelines : les trois suspects venaient de commettre un cambriolage à Fourqueux

Trois hommes soupçonnés d’être les auteurs d’un cambriolage ce mardi 23 juin, en fin de nuit, à Fourqueux (Yvelines) sont en garde à vue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.



Les suspects, âgés de 21 et 31 ans, ont été arrêtés par les policiers ce matin peu après 4 heures, à bord d’un véhicule qui avait été repéré un peu plus tôt sur les lieux d’un vol par effraction, avenue Éric-Tabarly.



L’alerte a été donnée suite au déclenchement de l’alarme intrusion d’un pavillon. Immédiatement, des recherches ont été engagées dans le secteur, et grâce à la vidéo surveillance, les cambrioleurs ont été confondus et interpellés.