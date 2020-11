Yvelines : les policiers agrippent in extremis un homme qui voulait sauter d’un pont à Versailles

Des policiers sont intervenus aujourd’hui vers 13 heures, rue du Parc de Clagny à Versailles (Yvelines) où un homme menaçait de se mettre fin à ses jours.



Quand l’équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) est arrivé sur place, le suicidaire avait enjambé le parapet d’un pont SNCF et menaçait de sauter dans le vide. De fait, l’individu était en équilibre, le corps à l’extérieur du pont.



Les trois policiers, âgés 33, 38 et 48 ans, ont pu l’agripper in extremis et l’empêcher de commettre l’irréparable en le remontant avec difficulté sur le pont.



L’homme, âgé de 48 ans, a été conduit à l’hôpital de Versailles par les sapeurs-pompiers. Il sera entendu dès que son état le permettra.