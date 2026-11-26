À l’intérieur de l’habitation, les forces de l’ordre ont surpris deux hommes en possession d’un tournevis et d’un marteau. Tous deux ont été interpellés.



Âgés respectivement de 20 et 41 ans, les suspects sont, pour le plus jeune, déjà connus des services de police. Le second ne figure pas au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Tous deux ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.

