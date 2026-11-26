Un cambriolage a été interrompu par la police dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre, avenue du Bois, à Coignières (Yvelines).
Vers 0h45, une femme a composé le 17 pour signaler la présence d’un individu suspect qui venait de pénétrer dans un pavillon censé être vide de tout occupant. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers ont constaté qu’une porte-fenêtre avait été forcée.
Vers 0h45, une femme a composé le 17 pour signaler la présence d’un individu suspect qui venait de pénétrer dans un pavillon censé être vide de tout occupant. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers ont constaté qu’une porte-fenêtre avait été forcée.
Un marteau et un tournevis
À l’intérieur de l’habitation, les forces de l’ordre ont surpris deux hommes en possession d’un tournevis et d’un marteau. Tous deux ont été interpellés.
Âgés respectivement de 20 et 41 ans, les suspects sont, pour le plus jeune, déjà connus des services de police. Le second ne figure pas au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Tous deux ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.
Âgés respectivement de 20 et 41 ans, les suspects sont, pour le plus jeune, déjà connus des services de police. Le second ne figure pas au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Tous deux ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.