Un vol de trottinette est à l’origine d’une agression à l’arme blanche, samedi 28 novembre, dans la zone commerciale du Forum de Coignières. Vers 17 heures, un homme de 53 ans aurait dérobé une trottinette dans un magasin avant d’être évincé par un agent de sécurité.
Près de trois heures plus tard, l’individu est revenu sur les lieux pour s’en prendre au vigile. Ce dernier a été blessé à la main par la lame d’un couteau.
Près de trois heures plus tard, l’individu est revenu sur les lieux pour s’en prendre au vigile. Ce dernier a été blessé à la main par la lame d’un couteau.
Maîtrisé par des passants
Un peu avant 20 heures, plusieurs témoins ont signalé à la police une altercation impliquant un homme armé d’un couteau. Des passants sont parvenus à maîtriser le quinquagénaire avant son interpellation par les policiers.
L’agent de sécurité, âgé de 31 ans, a été transporté par les sapeurs-pompiers vers un établissement hospitalier, en état d’urgence relative.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.
L’agent de sécurité, âgé de 31 ans, a été transporté par les sapeurs-pompiers vers un établissement hospitalier, en état d’urgence relative.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.