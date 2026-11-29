Un vol de trottinette est à l’origine d’une agression à l’arme blanche, samedi 28 novembre, dans la zone commerciale du Forum de Coignières. Vers 17 heures, un homme de 53 ans aurait dérobé une trottinette dans un magasin avant d’être évincé par un agent de sécurité.



Près de trois heures plus tard, l’individu est revenu sur les lieux pour s’en prendre au vigile. Ce dernier a été blessé à la main par la lame d’un couteau.