Yvelines : il menace de mort sa compagne et frappe son beau-frère avec une fourchette

Les policiers de Mantes-la-Jolie (Yvelines) sont intervenus vendredi en début de soirée au domicile d’un couple, allée du Dauphiné, à Magnanville.



A l’origine, un différend entre un homme de 41 ans et sa compagne sur fonds de menaces de mort et violences volontaires avec arme par destination.



Le quadragénaire, en état d’ivresse, s’en serait pris violemment à sa concubine la menaçant de mort. Puis, il frappait son beau-frère avec une fourchette, le blessant à un bras.



L’auteur des violences a été interpellé et placé en garde à vue. Quant au beau-frère, âgé de 65 ans, il a été transporté à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. Il a déposé plainte, de même que la femme, âgée de 34 ans.