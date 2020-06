Yvelines : deux bandes armées voulaient en découdre, la police interpelle quatre jeunes gens

Deux bandes rivales armées de bâtons en sont venues aux mains hier, jeudi, vers 18 heures à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).



Selon des témoins, ils étaient une dizaine environ rassemblés square de la Culotte, dont certains armés de bâtons, de batte de base ball et de bombes lacrymogènes.



A l’arrivée des forces de l’ordre, les individus ont pris la fuite. Deux d’entre eux ont cependant été interpellés en possession d’aérosols lacrymogènes. Un autre a été arrêté avec une batte de base ball et un quatrième avec un bâton.



Âgés de 17 et 18, les quatre interpellés ont été placés en garde à vue pour attroupement armé.



Aucun blessé n’a été déploré sur place.