Yvelines : cambriolage raté à Mareil-Marly, trois suspects interpellés

Leur tentative s’est rapidement soldée par un échec. Samedi, en fin de matinée, trois individus ont été interpellés à Mareil-Marly (Yvelines) peu après un cambriolage dans un pavillon du chemin des Groux de la Selle.
Les faits ont été découverts par une alerte anti-intrusion transmise sur le téléphone de la propriétaire. Informée en temps réel, cette dernière a pu compter sur la réactivité de sa voisine, qui a mis en fuite les intrus.
L’un des suspects armé d’un couteau
Les trois suspects, âgés de 22, 30 et 30 ans, ont été repérés puis interpellés par une patrouille de police secours après des recherches dans le quartier. L’un d’eux était porteur d’un couteau au moment de son arrestation.
Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.
