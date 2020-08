Yvelines : arrêté par deux témoins après avoir dépouillé sa victime à un distributeur de billets

L’auteur d’une extorsion a été interpellé samedi vers quinze heures dans le centre-ville des Mureaux (Yvelines). La victime, un homme de 61 ans, a été agressée par un inconnu au moment où elle retirait de l’argent à un distributeur automatique de billets, place du 8 Mai 1945.



L’individu est arrivé discrètement dans son dos et a demandé au sexagénaire de lui remettre la somme de 100 € en le menaçant de l'égorger. Une bousculade s'est ensuivi : la victime a chuté lourdement au sol et l'agresseur s'est enfui après lui avoir dérobé 50 euros.



Deux ouvriers, témoins de la scène, qui travaillaient sur un chantier à proximité, ont rattrapé le voleur et l'ont maintenu sur place jusqu'à l'arrivée de la police.



Le mis en cause, âgé de 40 ans et domicilié aux Mureaux, a été placé en garde à vue pour extorsion.