Yvelines. Un enfant de 6 ans sauvé de la noyade par un policier à Mantes-la-Ville

Un enfant de 6 ans a été sauvé de la noyade par un gardien de la paix, dimanche soir, à Mantes-la-Ville (Yvelines).



On est passé tout près d’un drame. Il était aux alentours de 19h30 ce dimanche 8 août au Domaine de la Vallée. Deux frères de 13 et 6 ans jouaient au ballon au bord de la rivière la Vaucouleurs, en bordure de la rue de Reillière quand soudain le plus jeune a chuté dans l’eau en voulant récupérer le ballon lui-même tombé dans le cours d’eau