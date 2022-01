Yvelines. Un différend se règle au gomme-cogne entre propriétaire et locataire à Mantes-la-Jolie

Un différend entre un propriétaire et son locataire a nécessité l’intervention de la police, mardi vers 17h20, rue Sausseuse à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Selon les premières constatations, il s’est avéré que le locataire, âgé de 43 ans, s’était fait tirer dessus par son propriétaire armé d’un gomme-cogne, une arme de défense qui tire des balles en caoutchouc principalement utilisée par les forces de l’ordre.



Devant les policiers, les propriétaires, une femme de 52 ans et son fils de 28 ans se sont rejetés mutuellement l’usage de l’arme. Ils ont été interpellés et emmenés au commissariat afin de faire toute la lumière sur le déroulement des faits.



Une enquête a été ouverte pour violences volontaires avec arme.