Yvelines. Soupçonné de plusieurs cambriolages autour de Versailles, il est condamné à 14 mois de prison

Interpellé, l’automobiliste a été trouvé en possession lors de la palpation de sécurité d'un sachet plastique contenant un bracelet de montre Rolex®, de deux boutons de manchettes et d'une balle de calibre 6,35 mm. Dans le sac à dos, une feuille de boucher, deux chéquiers et une carte bancaire ont également été découverts.



Les investigations ont permis d'établir que le véhicule avait été volé à Vélizy quelques heures plus tôt. La propriétaire de la Citroën a expliqué que les clés du véhicule avaient été dérobées dans son manteau rangé dans la véranda de son domicile cette même nuit



Les enquêteurs de la permanence, et du Groupe des atteintes aux biens, ont pu établir un lien entre les objets découverts et un cambriolage commis dans une habitation à Guyancourt le 10 novembre dernier.