Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle


Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 à 09:28

L’automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Victime d’un accident lors de la course poursuite avec la police, il a été interpellé.



Le jeune homme a été placé en garde à vue - illustration DGPN
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4h30, un automobiliste a refusé de s’arrêter à un contrôle de police sur l’avenue Carnot, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Repéré par une patrouille, le conducteur n’a pas tenu compte des injonctions des fonctionnaires et a pris la fuite. Une brève course poursuite s’est engagée, au terme de laquelle le fuyard a perdu le contrôle de son véhicule.

Garde à vue

Âgé de 19 ans, le jeune homme a été interpellé sans opposer de résistance après l’immobilisation de son véhicule. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour refus d’obtempérer.






