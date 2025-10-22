Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 4h30, un automobiliste a refusé de s’arrêter à un contrôle de police sur l’avenue Carnot, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



Repéré par une patrouille, le conducteur n’a pas tenu compte des injonctions des fonctionnaires et a pris la fuite. Une brève course poursuite s’est engagée, au terme de laquelle le fuyard a perdu le contrôle de son véhicule.