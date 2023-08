Yvelines. Recherché par la police, il refuse d'obtempérer à Conflans-Sainte-Honorine

C 'est un peu plus tard, après l'avoir perdu de vue, que les fonctionnaires ont retrouvé le scooter accidenté au niveau de la N184 à l’entrée d’Eragny (Val-d'Oise). Son conducteur, victime d'un accident, avait tenté de remonter la nationale en contre sens.



Sur les lieux, les policiers ont découvert un chargeur d’arme de poing garni, abandonné par le mis en cause, puis un pistolet semi-automatique de marque non identifiable dissimulé dans l’ouverture d’une bouche d’égout, relate une source policière.



Légèrement blessé, le mis en cause, originaire de Conflans-Sainte-Honorine, a été transféré à l'hôpital sous bonne escorte policière. Il sera placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital pour refus d’obtempérer et port prohibé d’arme de catégorie B.