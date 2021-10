Yvelines. Maîtrisé à l’aide d’un pistolet électrique après avoir menacé de mort des policiers

Lors d’une visite de routine dans les parties communes d’un immeuble de l’allée de Gascogne aux Mureaux (Yvelines) , ce mardi vers midi, des policiers ont tenté de contrôler un individu qui a réussi à s’enfuir.



Les trois gardiens de la paix se sont lancés à sa poursuite et l’ont rattrapé. Le suspect, âgé de 20 ans, s’est alors rebellé en leur mettant des coups de pied et en les menaçant de mort. Les forces de l’ordre ont dû faire usage du pistolet à impulsion électrique en mode contact pour le maîtriser.



Le mis en cause, loin d’être calmé, s’en est pris au véhicule de police dont il a enfoncé une portière. Il a finalement été interpellé pour outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort et dégradations de véhicule administratif.