Yvelines. Les policiers assistent en direct à une transaction de stupéfiants, le vendeur interpellé

Un homme de 23 ans a été interpellé par les forces de l’ordre pour trafic de stupéfiants, ce jeudi 17 février, en fin de soirée a Plaisir (Yvelines).



La brigade anticriminalité avait mis en place, rue du Valibout, un dispositif de surveillance dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. C’est ainsi que les policiers ont pu assister « en direct » à une transaction entre deux hommes, vers 22h30.



Les policiers se sont scindés pour faire le tour du bâtiment et ont ainsi interpellé le vendeur qui a été trouvé porteur de 180 grammes de résine de cannabis et de 140 euros en numéraire.



Le mis en cause a été placé en garde à vue au commissariat de Plaisir pour trafic de stupéfiants.