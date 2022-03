Yvelines. Les forces de l’ordre visées par des projectiles à Trappes et Carrières-sous-Poissy

L’or es de l’ordre ont été la cible de projectiles et de tirs de mortiers d’artifice hier, samedi, dans deux communes des Yvelines.



A Trappes, vers 17 heures, des policiers qui effectuaient une patrouille de sécurisation rue Jean-Macé ont été pris à partie par un groupe de jeunes qui ont lancé des projectiles et des mortiers dans leur direction. Les forces de l’ordre ont immédiatement riposté en faisant usage à plusieurs reprises de grenades lacrymogènes et d’un lanceur de balles de défense (LBD). Aucun blessé n’est à déplorer parmi les policiers.



Un peu plus tard, vers 19 heures, c’est un équipage de brigade spécialisée de terrain (BST) qui a été visé par des jets de pierres placé des Tulipes à Carrières-sous-Poissy. Les fonctionnaires ont répliqué par un tir de cougar (lance-grenade) et de MP7.