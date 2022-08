Yvelines. Le cambriolage dans une jardinerie de Meulan avorte grâce à un témoin

Les constatations réalisées vont révéler que les deux hommes ont pénétré sur le site de Gamm Vert en escaladant le portail et ont coupé à l’aide d’une scie électrique le rack de stockage des bouteilles de gaz. Huit bouteilles sont prêtes à être emportées et deux autres dissimulées à proximité du véhicule. La scie est découverte dans un bac à fleurs.



Lors des interrogatoires par les enquêteurs de l’unité des atteintes aux biens, les mis en cause vont nier formellement les faits, ils donnent pour explication qu’ils se sont venus à Meulan-en-Yvelines « pour rencontrer des femmes et qu’à la vue des policiers ils ont eu peur et pris la fuite », relate une source proche de l’enquête.