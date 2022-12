Yvelines. La soirée entre amis dégénère : trois blessés à coups de couteau à Andrésy

Selon les premiers éléments, pour une raison inconnue une dispute aurait éclaté sur fond d'alcool lors d'une soirée entre amis dans l'appartement de l'un d'eux. Alors que tout le monde était sorti du domicile et s'était retrouvé devant la gare située à quelques centaines de mètres, l'un des quatre protagonistes s'est muni d'un couteau et a agressé ses trois amis.



« L'une des victimes , une femme de 21 ans, a été sérieusement touchée à l’œil gauche tandis qu'une autre, un homme de 22 ans, présentait des traces de lacérations sur le torse et une importante plaie saignante à la main droite. La troisième victime, un homme également de 25 ans, ne souffrait que de morsures sur le torse »., détaille une source proche de l''enquête.