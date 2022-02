Yvelines. L’auteur d’un refus d’obtempérer arrêté devant son domicile aux Mureaux

Un automobiliste a été interpellé pour « refus d’obtempérer et rébellion ». Il était près de 2h30, cette nuit de samedi à dimanche quand les policiers des Mureaux ont voulu contrôler un véhicule leur paraissant suspect. Mais le conducteur ne s’est arrêté et a pris la fuite.



Grâce à divers éléments recueillis, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont pu identifier et localiser le fuyard.