Yvelines. Interpellés pour avoir frappé sans raison leur victime en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le jeune homme a raconté aux policiers que se sentant suivi par deux inconnus, il s’est retourné et les a regardés. C’est à cet instant qu’il a été agressé violemment par les individus qui ont ensuite pris la fuite.



Disposant de leur signalement, les policiers ont rapidement retrouvé et interpellé les agresseurs au niveau du centre commercial. Âgés de 17 et 20 ans et domiciliés à Garches et Persan, ils ont été placés en garde à vue pour « violences volontaires en réunion dans un lieu de transport public de voyageurs ».



La victime, originaire de Voisins-le-Bretonneux, a été transportée à l’hôpital.