Yvelines. Il tire à deux reprises sur un automobiliste lors d'un différend sur l'A13

Un différend entre automobilistes a amené l'un des protagonistes, un homme de 34 ans domicilié à Epône (Yvelines) à faire usage d'une arme de poing.



Les faits ont eu lieu lundi 1er mai peu avant midi, sur l'autoroute A13. C'est un témoin qui a contacté police secours et fourni le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture du tireur. Ce dernier a pu ainsi être rapidement identifié.



Les policiers se sont rendus à son domicile à Epône et l'ont interpellé après que le mis en cause a reconnu « avoir eu un différend avec un automobiliste et lui avoir tiré dessus à deux reprises avec un pistolet d'alarme », relate une source policière.



L'arme en question a été saisie pour les besoins de l'enquête.