Yvelines. Disparition inquiétante à Poissy : Krys retrouvé sain et sauf

Un appel à témoins pour disparition inquiétante d’une personne mineure avait été lancé par le commissariat de Police de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Il concernait Krys, âgé de 9 ans, qui a disparu depuis le jeudi 4 janvier à 16h10 à Poissy.Signalement : le jeune garçon de corpulence mince, a les cheveux courts, yeux marron et mesure 1,50 m.Il était vêtu au moment de sa disparition d’un blouson et d’un jean noirs et de chaussures blanches. Il était porteur d’un sac à dos de marque Fitness Park.Toute personne qui disposerait d’informations le concernant doit contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57 Le jeune garçon a été retrouvé sain et sauf, annoncent les services de police sur les réseaux sociaux, ce samedi 6 janvier.