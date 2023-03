Yvelines. Disparition inquiétante : Warren, 15 ans a été retrouvé cette nuit à Poissy

Dernière minute. Warren a été retrouvé la nuit dernière à Poissy par les effectifs de la Police nationale et de la Police municipale, annonce la direction départementale de la sécurité publique ce vendredi matin.

Un adolescent de 15 ans n’a pas donné de nouvelles depuis sa disparition inquiétante de son internat dans la nuit du 29 au 30 mars. Warren a été vu pour le dernière fois au centre hospitalier de Poissy (Yvelines) et « souffre de troubles psychologiques », précise l’appel à témoin lancé ce jeudi 30 mars par les services de police.Warren, de corpulence mince, mesure 1,85 m, il a les cheveux noirs et les yeux marrons. Signe particulier : il a une cicatrice au niveau de l’intérieur du bras gauche.Lors de sa disparition il était vêtu d’un pantalon noir, d’un sweat gris clair, d’un t-shirt gris foncé Sergio Tacchini et de chaussures Nike blanches et noires.Toute personne susceptible de disposer d’informations le concernant est invité à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57