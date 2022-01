Yvelines. Deux policiers blessés lors d’une interpellation à Maisons-Laffitte

A la vue des policiers, le suspect a pris la fuite à pied, passant de jardin en jardin. Rattrapé, il s’en est pris violemment aux forces de l’ordre au moment de son interpellation, square le Kain. Un fonctionnaire a été blessé à un bras et un autre à la main gauche (plaie saignante).



Le mis en cause a finalement été maîtrisé et interpellé pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage, rébellion et violation de domicile.