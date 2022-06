Yvelines. Deux cambrioleurs surpris par les policiers à l'intérieur d'une boulangerie à Plaisir

Alors qu’il était ramené au commissariat, l’un des mis en cause a asséné un coup de tête à la pommette droite d’un policier. Un autre fonctionnaire a également été blessé légèrement lors de l’intervention.



Les deux cambrioleurs âgés de 24 et 38 ans ont été placés en garde à vue. Ils ont fait l’objet d’une procédure pour vol par effraction en réunion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.