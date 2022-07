Yvelines. Collision entre deux voitures à Montigny-le-Bretonneux : quatre blessés

Trois des victimes âgées entre 21 et 22 ans, légèrement blessées ont été transportées par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital le plus proche. La quatrième qui présentait une suspicion de fracture du bassin a été évacuée vers l’hôpital Beaujon à Paris.



Le conducteur du second véhicule, un homme de 22 ans, a été pris en charge par les policiers pour être entendu sur les circonstances de l’accident.