Yvelines. Cinq jeunes arrêtés lors d’un règlement de compte à Montigny-le-Bretonneux

L’intervention rapide des policiers a permis l’interpellation des auteurs : il s’agissait de cinq individus qui rouaient de coups un autre homme alors à terre.



La victime, âgée de 31 ans et domiciliée dans la commune, a été transportée légèrement blessée, vers l’hôpital le plus proche.



Les cinq protagonistes, dont quatre sont originaires de Montigny et le cinquième de Trappes, ont quant à eux été conduits au commissariat. Leur audition ainsi que celle de la victime a permis d’établir qu’il s’agissait d’un règlement de compte, selon une source proche de l’enquête.