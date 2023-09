Yvelines. Appel à témoin de la police après la disparition inquiétante de cette femme

Agnès Peroli, 51 ans, a disparu depuis le lundi 17 septembre. Elle a été vue pour la dernière fois ce jour-là vers 16 heures quittant un véhicule sur le parking du Carrefour de l'Europe au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines).Un appel à témoin pour disparition inquiétante, avec la photo et la description de la quinquagénaire recherchée, a été diffusé par les services de police ce vendredi 22 septembre en fin de journée.Agnès Peroli a les yeux verts, les cheveux courts gris et mesure 1,70 m. Au moment de sa disparition elle était vêtue d’un manteau rouge et d’un pantalon beige. Elle portait un sac a main de couleur rose et des lunettes de vue a grosse monture. Elle est corpulence forte.Toute personne susceptible de fournir des informations peuvent contacter le commissariat de Versailles, au 01 39 24 70 80 ou au 01 39 24 70 00