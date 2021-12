Yvelines. Aidez son maître à retrouver Charlie, perdu depuis le 13 novembre à Saint-Cyr-l’École

C’est un appel à l’aide que lance le maître de Charlie, un jeune chien d’un an perdu depuis trois semaines dans le secteur de la forêt de la Minière à Saint-Cyr-l’École (Yvelines).



Charlie s’est enfui le 13 novembre « par peur après avoir été percuté par une voiture ». Il serait depuis en errance sur le secteur de Guyancourt. Montigny-le-Bretonneux, Saint-Cyr et peut être aussi à Saint-Rémy-les-Chevreuses.



« Nous n'avons pas assez de bénévoles pour couvrir tout le secteur et les signalements sont rares », lance son maître. « Charlie est amaigri faible et avec ce froid et les dangers de la route, la situation est vraiment désespérée ».



Depuis le 13 novembre, son jeune maître « jongle entre ses études, son travail et les recherches de Charlie : il sillonne la forêt et le secteur tous les jours tous les soirs il arrive à épuisement physique et mental ».



Alors si vous venez à rencontrer ou apercevoir Charlie, merci de contacter immédiatement son propriétaire à l’un des numéros de téléphone ci-dessous.