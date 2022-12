Yvelines. A Versailles, une femme alcoolisée menace de mort les passants avec un couteau

Une femme de 49 ans a été interpellée pour violences volontaires avec arme et placée en garde à vue au commissariat de Versailles (Yvelines).



La quadragénaire, en état d’ivresse, a menacé avec un couteau plusieurs passants, en les insultant et les menaçant de mort, relate une source policière. Les faits se sont déroulés ce lundi soir peu avant 20 heures, rie Bazin à Versailles.



la mise en cause a ensuite pris la fuite à pied en direction de la gare de Montreuil où elle a été appréhendée par la brigade anticriminalité (BAC).



Il n’y a eu de blessé.