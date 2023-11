Yvelines. À Poissy, en état de démence il menace un voisin avec un couteau

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur place, le mis en cause avait pris la fuite et s’était enfermé chez lui. Soupçonnant l’individu d’être armé, les policiers ont demandé le concours du RAID, mais en raison de l’absence d’arme et d’otage, l’unité d’élite n’est pas intervenue, indique ce soir une source policière.



Les policiers de la sécurité publique ont dû donc investir l’appartement pour neutraliser le voisin menaçant. Ce dernier âgé de 25 ans, présentant les caractéristiques d’un « état de démence » a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.